Football - Xamax continue sa marche en avant, YS cale encore

Près de 3500 spectateurs n'ont pas perdu leur après-midi à la Maladière. Ils ont vu les Rouge et Noir disposer tranquillement de Wil, grâce à des performances majuscules de Louis Mafouta et de Maren Haine-Selassie. Le premier a marqué une fois (77e) et distillé deux passes décisives au second (18e et 53e).