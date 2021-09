Football - Xamax craque d’un rien

Il s’agit sans doute du petit brin de réussite que peut avoir l’équipe de Super League. Mais le schéma du but qui a qualifié Lugano pour les 8es de finale de la Coupe de Suisse n’est pas des plus flatteurs: une contre-attaque, au bout de laquelle Numa Lavanchy a centré pour un Christopher Lungoyi à la limite du hors-jeu à la 89e minute. Cette fois-là, Théo Guivarch était battu, et Neuchâtel Xamax durement éliminé de la compétition.

Car les Neuchâtelois avaient jusque-là réalisé le match qu’il fallait. Dire qu’ils ont été joueurs est presque léger. Les Rouge et Noir ont été même séduisants face à une formation de Super League dans l’incertitude (le club racheté, Abel Braga remercié et son ancien ad j oint Mattia Croci Torti à la barre tout en sachant qu’il sera remplacé dès la semaine prochaine). La bête luganaise était peut-être touchée, mais Xamax ne s’en est même pas soucié, déroulant son jeu sans complexe.

Rageant

Signe d’une confiance retrouvée depuis le début de saison, l’actuel deuxième de Challenge League ne s’est pas privé de faire circuler dans un 3-4-1-2 qui avait le mérite de mettre en valeur un certain Raphaël Nuzzolo, titularisé pour la première fois de la saison et placé derrière Ouhafsa et Lahouiel. Son impact sur le jeu a été non-négligeable. Il allait au ballon et le ballon passait par lui. Au point de se retrouver en position de finir aussi, comme à la 26e minute, où il a été à un rien de tromper Amir Saipi, après un bon service de Yanis Lahouiel. Mais le portier luganais était sorti avec promptitude pour s’interposer. Comme Guivarch, le dernier rempart neuchâtelois, venu à deux reprises stopper les essais de Zan Celar autour de la demi-heure de jeu.