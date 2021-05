Football - Xamax croyait tenir son os, mais a craqué à la dernière seconde

Andrea Mutombo (de dos) ne laisse aucune chance au gardien de Wil Philipp Köhn et inscrit le deuxième but xamaxien.

La soirée aurait pu être cauchemardesque pour Xamax vendredi. Après que Xamax avait encaissé l’ouverture du score sur penalty juste avant l’heure de jeu face à Wil, on apprenait à la pause que Chiasso s’était imposé face à Winterthour (2-1) et que Kriens avait obtenu un point contre Thoune (1-1). Du coup, les Rouge et Noir se retrouvaient en pleine gonfle à trois journées de la fin de la saison.