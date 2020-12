Les hommes de Stéphane Henchoz ont perdu un septième match d’affilée en Challenge League. Cette fois, c’est à Winterthour qu’ils se sont inclinés et dans les grandes largeurs (4-0).

La défaite de trop pour Henchoz? KEYSTONE

Les Neuchâtelois n’ont plus gagné depuis le 20 octobre et il ne va plus rester beaucoup de solutions au président Jean-François Collet pour relancer un groupe qui n’en est pas un. Vendredi soir, au nord-est de Zurich, ils n’ont jamais eu l’occasion de croire mettre fin à la terrible spirale qui emmène le club de la Maladière toujours plus bas, depuis de longs mois maintenant.

A la pause, quelques minutes après l’expulsion de leur No 21 Maxime Dominguez pour un deuxième avertissement très sévère, les Xamaxiens n’avaient frappé que deux fois au but pour un tir cadré, sur la difficile pelouse de la Schützenwiese! Au coup de sifflet final, ils n’avaient pas plus inquiété le portier Dario Marzino, ni montré de volonté de rébellion.

Ils ont craqué une première fois à peine cinq minutes après le thé, lorsqu’un certain Innocent Emeghara était au bon endroit, à la suite d’un joli centre en cloche remis dans l’axe par une tête argovienne. De retour sur les pelouses helvétiques au mois d'octobre dernier, l'ancien international suisse (9 sélections) a marqué son premier but au pays depuis la bagatelle de 3393 jours!

Presque dix ans plus tard...

Il n'avait, en effet, plus fait trembler les filets en Suisse depuis le 10 août 2011 et un hat-trick contre Servette, avec les Grasshoppers (3-4). Entre-temps, l’attaquant de 31 ans a transité par la France, l'Italie, L'Azerbaïdjan, les Etats-Unis, Chypre et la Turquie, sans jamais vraiment trouvé chaussure de foot à ses pieds.

Le but de l’ancien grand espoir du foot suisse a totalement miné le moral déjà dans les chaussettes des joueurs de Xamax. L’inévitable Andreas Wittwer a clos les débats à la 72e, mais pas le score. Car 240 secondes plus tard, Dimitri Volkart marquait de près le No 3, à la suite d’un coup franc de loin sur lequel la défense s’est totalement oubliée. Samir Ramizi a enfilé le 4-0 qui a donné des airs d’humiliation peu avant la fin.