Neuchâtel Xamax est allé faire match nul à Kriens (1-1), lors de la 22e journée de Challenge League. Et comme Chiasso a gagné...

Il y avait du public à Kriens!

Des chants, des spectateurs agglutinés derrière le grillage de la tribune opposée à celle des bancs des joueurs... Il n'y a sans doute pas eu autant de spectateurs pour un match de Super League cette saison et tout ça grâce à l'architecture bien particulière du si charmant Kleinfeld. Franchement, ça a fait un bien fou. Ont-ils aidé Kriens à arracher le nul dans les dix dernières minutes? Ce serait une belle récompense pour cette grappe d e courageux.

La trentaine de badauds a donc vibré vers la fin, mais surtout par intermittence. Les joueurs de Suisse centrale ont globalement maîtrisé cette rencontre du bas de classement de l'antichambre de l'élite helvétique au début, mais ne sont parvenus à transformer qu’une seule de leurs quatre ou cinq grosses opportunités de marquer.

Carton facile

Sur la première, à mi-parcours de la première période, Izer a envoyé juste au-dessus une superbe volée prise à une quinzaine de mètres des buts de Walthert. A la 52e, ç'a été au tour de Mulaj de faire trembler le banc des Rouge et Noir. Sa frappe enroulée de l'extérieur de la surface de réparation est allée lécher le poteau gauche des buts neuchâtelois.

Un quart d'heure plus tard, une tête de Mistrafovic, oublié dans les 16 mètres, est partie à côté elle aussi. Il a fallu attendre les dix dernières minutes et un ballon repoussé devant lui par Walthert à la suite d’une lourde frappe de Selasi transformée en but par Marleku pour enfin qu’ils fassent trembler les filets. Ils auraient même pu passer l’épaule à la 92e, mais un défenseur neuchâtelois a sauvé le point du nul sur sa ligne.

Du côté de Xamax, on ne pourra en tous cas pas remettre en cause l'engagement des hommes d'Andrea Binotto, avertis à trois reprises avant même la 25e minute, dont un carton jaune à leur gardien pour une sortie mal maîtrisée de ses 16 mètres 50. Il faut dire que M. Dudic avait le carton facile, lui qui a brandi six biscottes pour ce match pourtant plutôt correct.

La baraka de Mafouta

Le « Mister » de la Maladière a dû effectuer deux changements à la pause pour qu'enfin la lumière soit. L'ancien pensionnaire de Super League a réussi à ouvrir le score sur sa première et seule grosse possibilité de la rencontre à l’heure de jeu. Mafouta, décidément en verve par les temps qui courent, est allé chercher ce but presque tout seul. Il a reçu un ballon pas simple dos au but, a parfaitement contrôlé avant de frapper en pivot et de crucifier le portier Brügger.