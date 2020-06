Football

«Xamax, l’opportunité parfaite»

Johan Djourou va finir la saison à Neuchâtel, avec qui il s’est entraîné lundi lors de la reprise. Un joli challenge l’attend. Notre interview.

Viré par Christian Constantin au début de la pandémie, Johan Djourou, 33 ans, a retrouvé de l’embauche à la Maladière. Depuis un an et demi, entre blessures et projet avorté, l’ancien défenseur d’Arsenal doit se contenter presque exclusivement de rééducation et d’entraînements. Le défi s’annonce captivant.