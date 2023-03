Football : Xamax n’y arrive toujours pas contre Aarau

Danilo Del Toro et les Neuchâtelois n’ont pas trouvé la faille contre Aarau.

Lanterne rouge du classement, Neuchâtel Xamax a perdu deux précieux points dans la course au maintien en Challenge League. Les Neuchâtelois, qui restaient sur un succès 1-2 à Vaduz, ont concédé le nul contre Aarau à domicile ce vendredi (0-0). Ils n'ont plus gagné contre les Argoviens depuis le 10 août 2021 (victoire 4-2), soit depuis six matches (3 nuls, 3 défaites).