Football – Xamax n’y est vraiment plus

Après une première mi-temps correcte mais imprécise, la seconde période l’a été pour les Rouge et Noir. La faute à deux buts schaffhousois tombés rapidement et coup sur coup (52e et 60e). Ivan Prtajin clora même la marque en toute fin de rencontre pour les visiteurs (0-3). La fragilité xamaxienne sautait aux yeux. Naïveté, agacement, incompréhensions: les signes d’un sérieux manque de confiance ne mentaient pas au tableau d’affichage et dans le regard des spectateurs de la Maladière. Une cinquième défaite en six matches pointait à l’horizon. Et ce n’est pas l’expulsion de Karim Gazzetta (80e) qui allait améliorer les choses.