Football: Xamax prend un bon point à Aarau

Pas de vainqueur dans le duel entre Argoviens (ici Shkelzen Gashi) et Neuchâtelois (Fabio Saiz).

Un point amplement mérité pour une lanterne rouge qui avait déjà réussi à remonter un handicap de deux unités suite à un doublé de Gashi (45e et 49e). Il n’a fallu qu’une minute à Del Toro (57e) et Koide (58e) pour revenir à la hauteur de leurs hôtes avant que Fazliu ne redonne, dix minutes plus tard, un avantage de courte durée aux Argoviens.