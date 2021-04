Pour les Neuchâtelois, on l’a compris, l’idéal serait de pouvoir rapidement trouver la faille et si le premier coup franc (après 50 secondes) est bien xamaxien, si Nuzzolo offre un joli ballon à Mafouta (8e), un poil court sur cette affaire-là, les vraies occasions seront argoviennes. Et, dans sa cage, Laurent Walthert, en bon capitaine, va faire le boulot, deux fois face à Stojilkovic (quel réflexe à la 24e!), courageux dans sa sortie de la 40e. Bref, Andrea Binotto, qui avait dès sa prise de pouvoir à la Maladière expliqué son plan de bataille: «D’abord renforcer la défense», peut alors être content de son travail et de celui de ses hommes. En revanche, devant, on cherche désespérément un peu plus de folie.