Football en Espagne : Xavi Hernandez: «On n’a pas le droit à l’erreur»

Pour la première de Xavi à la tête du FC Barcelone, les Blaugranas affrontent l’Espanyol pour un derby qui s’annonce palpitant. Une surprise est annoncée.

Pour son grand retour au Camp Nou, Xavi devra frapper vite et fort: le FC Barcelone, actuel 9e de Liga à 11 points du leader (la Real Sociedad, 28 pts), doit impérativement redresser la barre en championnat.

Avant ses débuts européens mardi contre le Benfica Lisbonne, Xavi va vivre un nouveau moment d’émotion samedi soir, devant un Camp Nou qu’on attend un peu plus rempli que lors de sa présentation officielle, où seulement 10’000 supporters s’étaient réunis pour ovationner le «retour à la maison» de la légende blaugrana, le 8 novembre.

«Contrôler l’aspect psychologique»

«Il y aura de la tension, des nerfs, mais j’ai confiance en mes joueurs. On doit contrôler l’aspect psychologique, parce que c’est un derby que l’on joue, et on n’a pas le droit à l’erreur», a lancé l’ex-entraîneur du club qatarien d’Al-Sadd vendredi en conférence de presse d’avant-match.