Football : Xavi rafle le derby pour sa première, l’Atlético à l’arraché

Pour la première apparition de Xavi sur le banc blaugrana, le FC Barcelone s’est imposé contre l’Espanyol 1-0 et revient à six points de l’Atlético de Madrid, vainqueur d’Osasuna sur le fil (1-0)

Xavi, qui gesticule pendant le match entre le FC Barcelone et le RCD Espanyol, au Camp Nou de Barcelone.

Le Camp Nou a frissonné, samedi soir. Avant même le coup d’envoi, les joueurs sont arrivés tous ensemble en bus (pour la première fois depuis le clasico de 2019), sous les ovations et les fumigènes. Et le plus grand stade d’Europe a retrouvé son public, avec 74.418 supporters présents pour assister aux premiers pas de Xavi dans ce derby catalan, soit près du double des dernières affluences.