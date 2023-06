Football: Xavi révèle qui est le meilleur joueur qu’il a jamais entraîné

Pour beaucoup de clubs, la saison est terminée et les langues des acteurs du monde du football se délient. Ancelotti, Ronaldo, Messi chacun y va de sa petite interview. Xavi ne fait pas non plus exception. Dans un entretien accordé à une chaîne de télé espagnole, l’actuel entraîneur du FC Barelone a révélé le nom du meilleur joueur qu’il a jamais entraîné.

38 ans et toujours en forme

Après avoir été coéquipiers en Sélection, les deux hommes s’étaient retrouvés à Al-Sadd, au Qatar. Ensemble, ils ont remporté cinq titres. «Cazorla, je ne peux pas le signer à cause de son âge. C’est le meilleur joueur que j’ai entraîné. Il n’a pas de prix», s’est enthousiasmé l’homme fort du Barça, à propos de l’ex milieu de terrain d’Arsenal et de Villarreal. «C’est le joueur qui m’a le plus enamouré, à part Iniesta, Busquets et Messi. C’est un talent comme aucun autre et c’est ce que l’équipe (le Barça, ndlr) nécessite en ce moment.»