Football - Xavi serre la vis, Piqué annule ses extras

Les joueurs du FC Barcelone doivent prioriser le football. C’est le message que fait passer Xavi, le nouvel entraîneur et surtout l’ancienne légende du club. S’il entend durcir les entraînements, il amorce aussi des changements dans les domaines extrasportifs. G e rard Piqué doit annuler sa présence au lancement de la Coupe Davis, dont les finales a u ront lieu à Madrid. Le défenseur fait également l’impasse sur u ne entrevue prévue pour l’émission « El Hormiguero » . Il aurait dû se rendre à Madrid pour c es occasions , ce qui ne colle plus avec la manière de diriger de l’ancien milieu de terrain.

Xavi Hernández de son côté se défend d’être un entraîneur dur. Il parle d’un ordre à avoir et de règles à respecter, permettant aux joueurs d’être meilleurs sur le terrain. « Ce n’est pas de la discipline, c’est de l’ordre .» L’une des premières mesures prises par le Catalan de retour dans son club de c œ ur est de réintroduire les amendes pour les manquements aux règles de base. Elles seront exponentielles. Si un joueur arrive en retard à répétition, il devra s’acquitter d’un montant de plus en plus cher.