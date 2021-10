Présidentielle en France : Xavier Bertrand se soumettra au vote des militants LR

Lundi, le président de la région Hauts-de-France a annoncé sa participation au congrès de LR le 4 décembre, qui vise à désigner le candidat de droite à la présidentielle.

Xavier Bertrand a mis fin au suspense en annonçant lundi qu’il participerait au congrès de LR visant à désigner le candidat de droite à la présidentielle, en invoquant sa volonté de «rassembler» sa famille politique. «Je participerai au congrès» du 4 décembre, a-t-il affirmé sur TF1, car «c’est la seule façon d’avoir le plus vite possible un candidat de la droite et du centre».