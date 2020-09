HRW : Xénophobie chronique en Afrique du Sud

La xénophobie en Afrique du Sud reste très répandue, alerte l’ONG Human Rights Watch. Les étrangers sont souvent accusés de voler le travail des locaux.

Avril 2019 à Johannesbourg, «je vendais des vêtements dans la rue quand neuf Sud-Africains sont arrivés avec des bâtons et des sjamboks» (fouets en cuir de rhinocéros), raconte un Congolais dans le rapport publié par l’ONG. «Ils frappaient les gens, criaient ‹les étrangers, rentrez chez vous! On n’a pas besoin de vous! Vous prenez nos boulots et notre argent!’ J’ai commencé à courir, mais j’ai été frappé et mes deux sacs de vêtements m’ont été pris.»