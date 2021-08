Football - Xhaka a prolongé chez un Arsenal dépassé par Chelsea

Granit Xhaka face à Jorginho et Mason Mount. AFP

Recrue star des Blues cet été, pour plus de 120 millions de francs, Romelu Lukaku a mis un quart d'heure pour trouver la faille et marquer son premier but avec Chelsea. Un transfert et une politique qui contrastent avec l'effectif d'Arsenal, qui a aligné ce dimanche une formation rajeunie avec notamment Albert-Mboyo Sambi Lokonga (21 ans), Gabriel Martinelli (20 ans), Emile Smith-Rowe (21 ans) ou encore Bukayo Saka (19 ans) comme titulaires au coup d'envoi.

Cornaquée par le capitaine de l'équipe de Suisse - Xhaka a cédé son brassard à Pierre-Emerick Aubameyang quand ce dernier est entré à l'heure de jeu -, cette jeune garde a vu tout le travail qu'il lui reste à faire pour espérer régater contre un adversaire tel que le champion d'Europe en titre. Après Lukaku, c'est Reece James qui a inscrit le No 2 en force à la 35e, face à une formation (déjà) décimée par les absences et qui a pourtant investi gros cet été sur le front du mercato .

Pas d’AS Rome

L'avenir de Granit Xhaka a longtemps été sujet à discussion cet été. Il a d'abord semblé partant certain pour l'AS Rome de José Mourinho, mais Arsenal et le club romain n'ont jamais réussi à s'entendre. Finalement, le Bâlois, fort de son Euro exceptionnel, s'est inscrit dans la durée à l'Emirates Stadium où, fidèle à sa politique, l'équipe n'a pas communiqué de date d'échéance de la nouvelle entente.

« On est en train de bâtir une équipe pleine de talents, dont la plupart ont été développé s au sein de notre académie, ont écrit Stan et Josh Kroenke dans le programme d'avant-match du derby de dimanche. On a aussi renouvelé les contrats de Kieran Tierney et d'Emile Smith Rowe, les deux pour le long terme. Ils sont accompagné s par un fort groupe de joueurs plus expérimentés, qui inclut Granit Xhaka, qui a aussi signé une prolongation de contrat.»

Le long terme, Mikel Arteta espère qu'il sera là pour le voir. Déjà battus en ouverture de saison par le néopromu Brentford (2-0), ses «Baby Gunners» n'ont toujours pas engrangé le moindre point dans cette nouvelle saison de Premier League. Arsenal disputera la semaine prochaine un match de Coupe de la Ligue mercredi à West Bromwich Albion, avant de recevoir... Manchester City.