Au four et au moulin, Xhaka a bien réagi.

Arsenal a fait un grand pas vers les quarts de finale de la « C3 » au Pirée. Les Londoniens ont failli trembler, car on a cru qu’une fois encore ils avaient trouvé le moyen de se saborder à l’heure de jeu. Cette fois, c’est l’Espagnol Ceballos, prêté par le Real Madrid, qui s’est chargé de relancer l’adversaire en perdant le ballon près de sa surface de réparation, alors que son portier n’était plus dans sa cage. El-Arabi s’est chargé de le lui faire payer.

Xhaka très propre

C’est d’autant plus dommage que la troupe de Mikel Arteta tenait clairement le bon bout, dans la lignée de l’ouverture du score d’Odegaard sur un missile pris de 20 mètres et d’une master class de conservation du ballon de Xhaka. Elle a heureusement su réagir et le Bâlois a rendu une fiche assez incroyable: 78 passes réussies sur 85 et 7 duels gagnés sur 11. . Appréciable, à quelques jours de s’envoler pour la Bulgarie avec l’équipe de Suisse et une belle réaction après sa grossière erreur contre Burnley (1-1), le week-end dernier.