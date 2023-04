Football: «Xhaka est beaucoup de choses, mais il n’est pas Suisse»

Entre l’Association suisse de football et le réalisateur de la série en immersion «The Pressure Game – Au cœur de la Nati», on avait juré d’une transparence totale. Simon Helbling devait avoir toutes les portes ouvertes autour de l’équipe de Suisse pour capter ce que son flair lui dictait et l’ASF n’interviendrait pas sur le montage final. Cette version des faits a tenu, notamment au moment où le public a pu découvrir, souvent avec beaucoup d’intérêt et de plaisir, les six épisodes de la série sur les chaînes publiques du pays.