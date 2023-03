Football : Xhaka et Arsenal accrochés par le Sporting

À Lisbonne, les Gunners n’ont pu faire mieux que 2-2 contre les Portugais. Dans les autres stades, la Roma et Leverkusen ont fait un pas vers la qualification.

Granit Xhaka et les Gunners devront s’imposer au match retour contre le Sporting. AFP

Arsenal, leader de Premier League, a dû se contenter du match nul (2-2) sur la pelouse du Sporting Portugal, jeudi à Lisbonne en huitièmes de finale aller d’Europa League, et devra faire le travail au retour dans une semaine afin de se qualifier pour les quarts.

Une réalisation de l’international français William Saliba (1-0, 22e) a précédé un but de Gonçalo Inacio (1-1, 35e). Au retour des vestiaires, Paulinho a donné un avantage de courte durée au Sporting (2-1, 55e) puisque Hidemasa Morita a marqué un but contre son camp quelques minutes plus tard (2-2, 62e).

Avec un onze remanié mais avec Granit Xhaka titulaire, Arsenal a rapidement concédé la première occasion chaude de la rencontre. Pedro Gonçalves, bien servi dans le dos de la défense londonienne par Inacio, a vu sa frappe enroulée passer juste à côté des cages gardées par Matt Turner, d’habitude remplaçant (6e).

Après cet avertissement, les Londoniens ont confisqué le ballon et appliqué une forte pression sur l’équipe portugaise, actuellement quatrième de son championnat.

Deux corners décisifs

Et sur un corner tiré par Fabio Vieira, ancien joueur du FC Porto, Saliba s’est élevé plus haut que tout le monde et a catapulté le ballon au fond des filets pour inscrire son premier but sur la scène européenne (1-0, 22e).

Peu à peu, les Portugais sont parvenus à se sortir de l’emprise des hommes de Mikel Arteta. Et c’est aussi sur corner et de la tête qu’ils sont revenus dans la rencontre, Inacio signant une tête croisée imparable afin de remettre les deux équipes à égalité (1-1, 35e).

Ce but a galvanisé le club lisboète qui a alors connu un beau temps fort, symbolisé notamment par un tir lointain de Marcus Edwards, difficilement repoussé par Turner (39e).

Au retour des vestiaires, Arsenal a redoublé d’efforts et d’intensité pour tenter d’inscrire un second but. Après une excellente combinaison dans la surface, Gabriel Martinelli a piqué son ballon au-dessus d’Adan, mais le portier espagnol a réalisé un arrêt incroyable et sorti la tentative du Brésilien (48e).

Une frappe de Xhaka

Le Sporting, lui, a su concrétiser dès qu’il en a eu l’opportunité. Lancé dans la surface, Gonçalves a buté sur Turner, mais Paulinho, à l’affût, a bien suivi et donné l’avantage aux Lions. (2-1, 55e).

Dans un match devenu décousu et riche en occasions, Arsenal est parvenu à recoller au score quand Granit Xhaka a tenté sa chance de loin, le ballon heurtant le Japonais Hidemasa Morita avant de tromper Adan (2-2, 62e).

Mais les Gunners n’ont par la suite plus réussi à s’approcher de la surface portugaise et à se montrer dangereux malgré les entrées de Thomas Partey ou Gabriel. Pour eux, tout restera à faire à l’Emirates Stadium dans une semaine, face à une équipe difficile à manœuvrer et qui dispose de quelques talents.

La Roma et Leverkusen prennent une option Dans les autres matches disputés en début de soirée, deux clubs ont pris une option pour le tour suivant. La Roma s’est imposée 2-0 à domicile contre la Real Sociedad et Leverkusen a fait de même (2-0) contre Ferencvaros. Une pluie de buts a récompensé les spectateurs du match entre l’Union Berlin et l’Union St-Gilloise puisque les deux équipes se sont séparées sur un nul de 3-3.