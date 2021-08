Football - Xhaka expulsé, Manchester City étrille Arsenal

L’ampleur du score traduit la différence de niveau entre les deux équipes, visible dans les statistiques de possession de balle en seconde période: 86% en faveur de City. Arsenal n’a réussi que 38 passes, contre 406 pour les Sky Blues et n’a pas cadré un seul tir pendant l’ensemble de la rencontre.

Après avoir été gênés au cours des cinq premières minutes par le dispositif de Mikel Arteta avec cinq défenseurs et un pressing haut, les Citizens ont fait voler en éclats la tactique adverse.

Avec une efficacité maximale devant le but, facilitée par la faiblesse du milieu de terrain et les errements défensifs d’Arsenal, ils ont mis fin au suspense en seulement douze minutes, grâce à deux buts de Ilkay Gündogan (5e) et Ferran Torres (12e).