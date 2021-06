EURO 2020 - Xhaka: «Je regarde la Suisse, pas la France»

Granit Xhaka assure que la Suisse sera prête lundi soir et que pour l’heure, toute l’équipe est sereine.

Veille de match, le capitaine de la sélection suisse, Granit Xhaka, est fidèle au poste. On attend de lui et de toute l’équipe un exploit contre la France, pour atteindre les quarts de finale de l’Euro. Xhaka reste droit dans ses baskets.

«Dans tous les cas, il faudra jouer. Et surtout gagner les duels, les un-contre-un»

«La France est une équipe avec plusieurs joueurs de classe mondiale, c’est clair, lance-t-il. Il faudra faire attention, trouver la bonne balance entre un bloc peut-être un peu plus bas et le pressing aussi. Dans tous les cas, il faudra jouer. Et surtout gagner les duels, les un-contre-un.»