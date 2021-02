Le milieu de terrain suisse Granit Xhaka et plusieurs autres joueurs de Premier League ont été les sujets d’une étude de trente jours, dans le but d’étudier les comportements des fans sur les réseaux sociaux.

L’étude a été menée par Signify, une société spécialisée dans le traitement des données en ligne, et a confirmé que le joueur suisse d’Arsenal a reçu plus de 1300 messages d’insultes sur Twitter durant le mois de décembre 2020.

En trente jours, 117’481 publications ont mentionné «Xhaka» sur Twitter. Parmi ces données, plus de 2000 messages faisant directement référence au joueur ont été répertoriés par Signify, et 1374 d’entre eux ont pu être catégorisés comme des messages d’insultes.

Des messages à caractère raciste

En outre, seize messages à caractère raciste ont été envoyés, qui plus est par des abonnés du club londonien. Enfin, six publications ont exprimé un désir de violence envers le Suisses

Dispositions fermes

«En tant que club, un des plus grands défis que nous avons est d’identifier les auteurs et de les lier directement à la base de données de nos abonnés. Quand nous avons ces informations, nous prenons les dispositions les plus fermes. Cela inclut de dénoncer ces personnes à la police et de la bannir à vie de notre club. Nous devons travailler ensemble pour arrêter ces comportements et nous supportons les efforts de la Premier League qui souhaite une vérification de chaque personne qui s’inscrit sur les réseaux sociaux.»