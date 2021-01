Granit Xhaka a de quoi être comblé en ce moment. Titulaire à Arsenal, où il est revenu en grâce suite à la nomination de Mikel Arteta il y a un peu plus d’un an, le milieu de terrain bâlois traverse une belle passe tant collectivement (trois victoires et un nul sur les quatre derniers matches, un seul but concédé) qu’individuellement (le 26 décembre, il a inscrit une merveille de coup franc contre Chelsea).