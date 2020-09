Xherdan Shaqiri est félicité par Virgil Van Dijk et ses coéquipiers de Liverpool après avoir ouvert le score à Lincoln en Carabao Cup.

À force d’attendre, on y croyait de moins en moins. Xherdan Shaqiri heureux et buteur sous le maillot de Liverpool, voilà la belle nouvelle de ce jeudi 24 septembre. Loin du troisième tour qualificatif de Ligue Europa, l’Angleterre disputait les derniers matches du troisième tour de la Carabao Cup, sa Coupe de la Ligue. Or en déplacement du côté de Lincoln City (3e division), le champion en titre alignait une équipe jeune dans laquelle le Bâlois a su saisir sa chance.