Football – Xherdan Shaqiri au Chicago Fire, c’est fait!

Un contrat jusqu’en 2024

Le club de l’Illinois n’a guère été plus précis. Il s’est contenté de dire que l’international suisse allait devenir le transfert le plus cher de son histoire. Les Fire ont également précisé: «Son contrat avec le club s'étendra jusqu'à la saison 2024, en attendant la réception de son visa P-1 et de son certificat international de transfert (ITC). Conformément à la politique du club et de la MLS, les autres termes de l'accord ne seront pas divulgués.»