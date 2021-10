Football – Xherdan Shaqiri aura les clés

Message d’espoir, peut-être. Sinon, de l’autoconviction. Ou alors une manière pour Murat Yakin de transférer son destin entre les mains d’un de ses joueurs clés. «Xherdan (Shaqiri) a la capacité de jouer dans toutes les positions offensives, apprécie-t-il. Cela lui donne la liberté nécessaire pour se placer avec intelligence. Il sait où il doit se positionner et à quel moment le faire. Il est à nouveau en confiance, il a du rythme, il marque des buts importants. Il est vraiment en excellente condition.» Les mots disent à quel point Murat Yakin se repose sur son meneur de jeu. Samedi soir (20h45), au Stade de Genève, il sera considéré comme l’élément le plus important pour trouver la solution contre l’Irlande du Nord. Le facteur X.

Faire circuler rapidement la balle

«Nous savons que ce sera un match difficile, car il est compliqué de percer ces lignes, d’éliminer la défense, a observé en conférence de presse celui qui portera le brassard samedi. Mais nous sommes confiants, nous voulons gagner. Nous sommes une équipe de top niveau, et une équipe de top niveau doit remporter ce match à domicile. Nous connaissons nos qualités et, avec nos qualités, nous devons pouvoir nous imposer.» Shaqiri a une responsabilité particulière. Il le sait. Il l’assume: «En tant que joueur offensif, j’aime pouvoir casser des lignes, trouver la solution.» La Suisse n’attend pas moins de lui.

Car le discours est martelé depuis le début de la semaine du côté de l’équipe nationale. Pour mettre l’Irlande du Nord sous pression, la contraindre à se désunir, Murat Yakin et son staff croient beaucoup à la nécessité de faire circuler le plus rapidement possible la balle, tout en limitant les erreurs techniques. Les joueurs ont appris la leçon. Ils l’ont répété, eux aussi. Mais c’est sur le terrain qu’on saura s’ils sont en capacité de l’appliquer. Et Shaqiri est forcément de ceux qui peuvent l’incarner au mieux. «Il a une bonne dernière passe, il est capable de prendre rapidement des décisions et cela sera particulièrement important pour nous samedi», acquiesce Yakin.