Football - Xherdan Shaqiri, c'est 16 millions

Le Suisse a fait grimper sa cote lors du dernier Euro. AFP

«J'ai informé Liverpool que je me sentais prêt pour un nouveau challenge. Ils ont accepté ma décision et considéreront les offres qu'ils recevront pour me vendre. J'adorerais retourner en Italie et j'aimerais jouer, pourquoi pas, pour la Lazio!» Cette sortie médiatique de Xherdan Shaqiri, la semaine dernière dans les colonnes du Corriere dello Sport, a alerté quelques clubs européens de standing.

Mais pour s'offrir les services de celui qui n'a joué que 551 minutes en Premier League et un peu plus d'une heure et demie en Champions League la saison dernière, il va falloir bourse délier. Selon Sky Sports, en effet, le club de Jürgen Klopp ne souhaite pas libérer le Bâlois de 29 ans de son contrat courant jusqu'à la fin du mois de juin 2023.

La Lazio de Rome, le FC Séville, Villarreal ou encore Naples, tous intéressés par le talent et la polyvalence de celui qui a réussi un Euro plein malgré son manque de rythme en club (3 buts et une passe décisive), vont devoir faire un effort financier pour attirer celui qui porte le No 23 avec la Suisse comme avec Liverpool. Son club en demande environ 13 millions de Livres Sterling, soit un peu plus de 16 millions de francs suisses.