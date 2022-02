Football – Xherdan Shaqiri: «Chicago était un choix évident»

Shaqiri n’a pas souhaité s’épancher sur son échec à Lyon, où il ne sera resté que 5 mois et demi, se contentant d’évoquer des «mésententes avec l’entraîneur (ndlr: Peter Bosz), des choses personnelles». Il s’est montré bien plus bavard au sujet de son nouveau club, le 7e de sa carrière. «Venir ici était un choix évident, a-t-il assuré. Georg m’a présenté un grand projet et j’étais vraiment emballé. De par mon expérience, je peux donner beaucoup à ce club, pas seulement sur le terrain mais aussi en dehors. Je veux ramener le succès à Chicago et gagner des trophées.»