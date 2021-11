Football – Xherdan Shaqiri défendu par son coach 

Malgré son CV en béton (Bayern, Inter Milan, Liverpool) et ses cuisses en acier, Xherdan Shaqiri ne fait pas l’unanimité à l’Olympique Lyonnais. Arrivé comme l’une des « stars » du mercato estival après un solide Euro avec la Suisse, « XS » a eu directement la confiance exprimée par les mots de son coach Peter Bosz lors de son intronisation en début d’exercice : « C’est un compétiteur, il l’a démontré durant l’Euro. Je pense qu’il va beaucoup nous apporter lors des trois prochaines saisons avec nous. »

Force est de constater que le transfuge de Liverpool n’apporte pas encore le rendement espéré à l’OL. Avec sept apparitions en Ligue 1 pour un but et 1 assist, Shaqiri enchaîne les match e s (il n’a été que deux fois sur le banc) sans se montrer indispensable dans le jeu.

Ces difficultés ont été évoquées par l’entraîneur de l’OL en conférence de presse, à la veille du match de Ligue Europa jeudi soir contre le Sparta Prague (18h45). « C’est clair que je pense qu’il peut mieux faire. Il a raté sa préparation en début de saison, il n’était pas chez nous, a souligné Peter Bosz. Là on parle physiquement, mais aussi dans le jeu. »

Avenir menacé pour Shaqiri?

Le coach néerlandais a défendu son joueur suisse en se montrant optimiste pour la suite de la saison. « C’est un joueur intelligent, avec une technique extraordinaire, surtout dans les très petits espaces, a détaillé Peter Bosz. Si nous, en tant qu’équipe, nous jouons mieux, c’est-à-dire plus haut, on va aussi jouer dans des espaces plus petits. Je suis sûr qu’il va progresser » .