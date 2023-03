FOOTBALL: Xherdan Shaqiri et Chicago finissent à neuf et bredouilles

Xherdan Shaqiri n’était plus sur le terrain lorsque Philadelphie a inscrit le but décisif et précipité la défaite de Chicago.

La saison de Major Soccer League est encore jeune et toute conclusion hâtive porterait bien son nom. Mais jusqu’à preuve du contraire, Xherdan Shaqiri et le Chicago Fire ont manqué leur début d’exercice et celui-ci ne s’annonce pas forcément plus rose que le précédent. La formation du Bâlois, réduite à dix dès la 50e minute, puis à neuf dans les arrêts de jeu, s’est inclinée (1-0) sur le terrain de Philadelphie - but de Joaquin Torres à la 90e.