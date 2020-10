Xherdan Shaqiri arrive au rassemblement de l’équipe de Suisse à Saint-Gall, lundi 5 octobre. KEYSTONE

Près de 500 jours après sa dernière apparition en équipe de Suisse (ndlr: le 9 juin 2019 au Portugal), Xherdan Shaqiri est enfin de retour avec ses partenaires de la sélection depuis lundi, à Saint-Gall. Le Bâlois de 28 ans devrait participer à la rencontre amicale de mercredi soir face à la Croatie, qui va précéder les deux matches officiels de Ligue des Nations, le 10 octobre à Madrid contre l'Espagne et le 13 octobre à Cologne face à l'Allemagne.

«Je me réjouis beaucoup d’être à nouveau ici. La joie est immense de se retrouver avant les trois matches difficiles qui nous attendent et de voir tout le monde, certains joueurs pour la première fois. L’ambiance est super, a confié «XS» dans un communiqué de l’ASF envoyé aux médias mardi. C'est toujours une affaire de cœur et de sentiments que de jouer en équipe nationale. Il y a encore un long chemin à parcourir dans lequel l’on peut accomplir beaucoup et progresser. Chaque fois que je reçois une convocation, j’en suis très fier.»

Xherdan Shaqiri arrive au rassemblement de l’équipe de Suisse à Saint-Gall, lundi 5 octobre. KEYSTONE

Utilisé avec beaucoup de parcimonie par son entraîneur Jürgen Klopp à Liverpool (ndlr: 42 matches depuis juillet 2018) et régulièrement envoyé loin d’Anfield Road et de Melwood depuis plusieurs semaines, Xherdan Shaqiri, détenteur d’un contrat jusqu’à l’été 2023, a également profité du premier jour du camp avec l’équipe nationale pour faire le point sur son avenir en club. Et celui-ci s’inscrit toujours chez les Reds.

«J'ai décidé de rester avec le Liverpool FC. Il y a toujours des spéculations dans le football. Les médias écrivent beaucoup, mais finalement je suis toujours à Liverpool, a-t-il ajouté. J'ai un contrat à long terme et je me sens vraiment bien là-bas. Nous avons une très bonne équipe et, à l'avenir, je veux retrouver toutes mes sensations et aider l’équipe si j’en ai la possibilité.»