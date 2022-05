Football: Xherdan Shaqiri marque mais Chicago, réduit à 9, finit par sombrer

Xherdan Shaqiri après son 2e but de l’exercice.

Transféré cet hiver de l’Olympique Lyonnais vers le Chicago Fire, Xherdan Shaqiri a inscrit dans la nuit de samedi à dimanche son 2e but en MLS. L’international suisse a transformé un penalty à la 16e pour donner l’avantage à ses couleurs, contre les Red Bulls de New York. Une réussite saluée par son club sur les réseaux sociaux: «Nous avons confiance en Xherdan Shaqiri». Un rayon de soleil qui n’a pas duré.

Les joueurs de l’Illinois, qui n’ont plus gagné depuis le 19 mars, ne sont pas parvenus à conserver leur avantage jusqu’au coup de sifflet final. Les premiers nuages sont arrivés peu avant la mi-temps: une pluie battante et des orages ont contraint l’arbitre à renvoyer les 22 acteurs aux vestiaires peu avant une pause qui a duré plus de 30 minutes.