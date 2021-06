Euro 2020 - Xherdan Shaqiri: «On a pu rendre fiers beaucoup de gens au pays»

Le sourire XL de «XS». Claudio De Capitani/freshfocus

23 heures 44 en Suisse. Une heure de plus à Bucarest, dans une Arène nationale bouillante. Yann Sommer arrête le penalty de Kylian Mbappé et la Suisse jubile définitivement quelques instants après, quand l'arbitre argentin Fernando Andres Rapallini valide, sanctifie presque, la victoire des hommes de Vladimir Petkovic face aux champions du monde français.

«Nous, on en veut plus.» Xherdan Shaqiri

Lui aussi a reçu son lot de critiques, sa sélection s'était même qualifiée sans lui pour ce tournoi. Xherdan Shaqiri avait répondu sur le pré, notamment contre la Turquie, avec les moyens du bord. «C'est un sentiment incroyable et indescriptible, a soufflé un «XS» émotionnellement exténué en zone mixte virtuelle, quelques minutes après le match. On a tout donné, on s'est battu... C'est mérité au final pour cette équipe. J'en suis très fier.»

Il n'a pas 90 minutes dans les jambes, encore moins 120 après une saison compliquée à Liverpool. Mais le Bâlois donne ce qu'il peut et il savoure ce qui arrive à sa troupe: «On est tellement content pour la Suisse... On avait des regrets et ça n'a pas été simple après les éliminations de 2016 et de 2018. Mais là, on a pu rendre fiers beaucoup de gens au pays. Ce match a quand même été incroyable et je dois dire que les tirs au but ont été encore un peu plus stressants à vivre depuis le banc.»

Le truc avec cette équipe, c'est qu'elle est ambitieuse, on le sait. Du coup, elle ne veut surtout pas se contenter de cet exploit, même majuscule. «On va se battre. Encore 120 minutes comme ce soir s'il le faut, a assuré le joueur aux 94 sélections. Contre l'Espagne, on aura besoin d'une nouvelle performance de haute volée. C'est pour ça que je ne vais pas trop fêter ce soir. On rejoue déjà vendredi en Russie et il faut récupérer le plus vite possible. Nous, on en veut plus.»

Ce sera sans doute encore plus dur à Saint-Pétersbourg, face à une sélection espagnole qui monte en puissance. Sans le capitaine Granit Xhaka, c'est Shaqiri qui devrait porter le brassard de capitaine. Un grand match, un grand tournoi... D'habitude, c'est dans ce genre de soirées que le Liverpuldien inscrit un but venu d'ailleurs! Il a déjà pas mal marqué l’histoire du jeu de ballon de son pays depuis dix ans. Pourquoi ça s’arrêterait?