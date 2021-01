«J’ai envie d’aider l’équipe», clame le lutin suisse de Liverpool, de retour de blessure et auteurs de deux passes décisives en Coupe. A 29 ans, peut-il enfin faire son nid chez les Reds?

Xherdan Shaqiri, ici en action face à Aston Villa en Coupe d’Angleterre, va lutter pour augmenter son temps de jeu. AFP

Xherdan Shaqiri va-t-il enfin réussir à faire son trou du côté de Liverpool? De retour d’une énième blessure musculaire depuis fin décembre, lui-même semble le penser et c’est déjà un bon début. « J’ai travaillé dur pour revenir, donc je suis heureux d’être avec l’équipe maintenant, a déclaré le milieu offensif de 29 ans lors d’une interview avec le site officiel du club. Je me réjouis des prochains matches et de la deuxième partie de la saison. J’ai envie d’aider l’équipe à accomplir beaucoup de grandes choses. »

Depuis l’arrivée de l’international suisse sur les bords de la Mersey, à l’été 2018 suite à une relégation avec Stoke City, les intentions restent les mêmes: bonnes. Mais les déclarations de l’ex-Bâlois trouveront-elles un prolongement par les actes? Il serait temps. Car le semestre à venir ressemble à une dernière chance avec les Reds. Sous contrat avec le champion d’Angleterre jusqu’en juin 2023, le lutin aux 83 sélections avait été annoncé partant lors des deux derniers mercatos. Puis rien n’a bougé. Faute d’offres suffisamment intéressantes pour le joueur et le club? Peut-être.

«C’est normal d’être frustré»

« C’est normal d’être frustré, quand on est blessé et qu’on ne peut pas aider son équipe, a aussi dit Shaqiri. Vous êtes à la maison, en train de regarder vos coéquipiers à la télé et vous avez envie d’en être. Mais cela fait partie du football, cela fait partie de la vie. »

Après un premier exercice (2018/19) très correct avec Liverpool (24 apparitions en Premier League, 6 buts), Xherdan Shaqiri a piqué du nez. Régulièrement freiné par les blessures, bloqué par des titulaires flamboyants, l’ex-pépite du FC Bâle n’a eu droit qu’à 7 bouts de matches en championnat (1 but) la saison dernière. Et cette saison, à nouveau chicané par un mollet, il n’a jusqu’ici disputé que l’équivalent d’un match de Premier League , en quatre fois. Son magnifique c oup-franc c ontre Lincoln City, le 24 septembre en Coupe de la Ligue, est oublié depuis longtemps. Peut-il revenir en grâce dans les petits papiers du manager Jürgen Klopp?

Deux passes décisives

Aligné une grosse demi-heure lors de la défaite à Southampton (1-0) le 4 janvier, le « Shaq » a eu droit au même traitement, quatre jours plus tard en Coupe d'Angleterre, face à la seconde garniture d’Aston Villa. Entré à la 61e, alors que Liverpool menait 2-1, le gaucher n’a eu besoin que de quatre minutes pour délivrer deux passes décisives pour Sadio Mané et Mohamed Salah. A ce rythme-là, bien sûr, tout ira bien.