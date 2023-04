Football: Xherdan Shaqiri transparent et critiqué

«Le Fire est clairement une meilleure équipe avec Brian Gutierrez comme No 10 et Xherdan Shaqiri hors du terrain, écrit Matthew Doyle, sur le site de la MLS. Parce que peu importe ce que Shaqiri amène en attaque (pour être clair, pas grand-chose), il se moque de tous les autres aspects du jeu.»

Après quatre rencontres en 2023, Shaqiri n’a toujours pas marqué ni donné une passe décisive. L’année passée, «XS» avait totalisé sept goals et six assists en 29 parties. Avec un salaire annuel de plus de 8 millions de dollars, il est le second joueur le mieux payé de MLS après Lorenzo Insigne.