Football - Xherdan Shaqiri: «Un match spécial oui, mais je veux gagner»

Xherdan Shaqiri défend le maillot suisse avec fierté et ambition.

Par la force des choses et de l’histoire récente, ce n’est pas un match comme les autres. La Suisse en a vécu d’autres, notamment lorsqu’elle avait défié l’Albanie à l’Euro 2016, mais celui-ci contre le Kosovo est encore plus fort. Les deux pays, les deux nations ont une histoire qui les lie (la Suisse a été le premier État à reconnaître le Kosovo, en 2005) et des joueurs de football qui les incarnent à travers les deux équipes nationales.