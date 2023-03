Pékin fait une priorité de sa relation «stratégique» avec Moscou

Au deuxième jour de sa visite d’État en Russie, le président chinois, Xi Jinping, a estimé que son déplacement répondait à une «logique historique», car «nous sommes les plus grandes puissances voisines et des partenaires stratégiques à tous les niveaux». Le leader de Pékin, qui s’exprimait lors d’un entretien avec le Premier ministre russe, Mikhaïl Michoustine, a également dit que Pékin continuerait de «donner la priorité au partenariat stratégique global entre la Chine et la Russie».