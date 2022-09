Chine : Xi Jinping à l’étranger pour la première fois depuis janvier 2020

Le président chinois, qui n’avait pas quitté son pays depuis le début de la crise sanitaire, se rend cette semaine au Kazakhstan et en Ouzbékistan.

Xi Jinping effectuera son premier voyage à l’étranger depuis le début de la pandémie de Covid-19. Le président chinois se rendra au Kazakhstan et en Ouzbékistan, de mercredi à vendredi, ont annoncé lundi les médias d’État. Xi participera à un sommet des dirigeants des États membres de l’Organisation de Coopération de Shanghai. Il «effectuera des visites d’État au Kazakhstan et en Ouzbékistan», a indiqué l’agence de presse officielle Chine nouvelle.

L’OCS est composée de la Chine, de la Russie, de quatre pays d’Asie centrale – le Kazakhstan, le Kirghizistan, l’Ouzbékistan et le Tadjikistan –, de l’Inde et du Pakistan. Elle tiendra son prochain sommet les 15 et 16 septembre dans la ville ouzbèke de Samarcande, une étape de l’ancienne route de la soie. La Russie a indiqué que Xi rencontrerait le président russe Vladimir Poutine lors du sommet. Moscou, frappé par des sanctions occidentales, cherche en effet à renforcer ses liens avec Pékin.