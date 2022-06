Chine : Xi Jinping arrive à Hong Kong pour les fêtes des 25 ans de la rétrocession

Le président chinois effectue sa première visite hors de Chine continentale, depuis le début de la pandémie de Covid-19.

Xi Jinping s’est rendu à Hong Kong à bord d’un train à grande vitesse, accompagné de son épouse Peng Liyuan et du ministre des Affaires étrangères Wang Yi. Il a été accueilli à la gare par des écoliers brandissant des drapeaux et des bouquets de fleurs, ainsi que par des danseurs revêtus de costumes de lions et certains médias accrédités. Les détails du voyage sont restés très secrets et la visite a suscité un effort massif de sécurité.