Chine : Xi Jinping commémore la guerre de Corée et égratigne Washington

Le président Xi Jinping a profité du 70e anniversaire de l’entrée de la Chine dans la guerre de Corée pour faire passer un message aux États-Unis.

«Après un combat acharné, les troupes chinoises et coréennes ont vaincu des adversaires armés jusqu’aux dents et brisé le mythe de l’invincibilité de l’armée américaine», a-t-il déclaré sous les applaudissements de milliers de militaires et d’anciens combattants en uniforme.