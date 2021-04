Climat : Xi Jinping contre le projet de taxe carbone de l’UE

Le président chinois Xi Jinping a partagé vendredi, ses divergences sur la taxe carbone avec Emmanuel Macron et Angela Merkel.

Le président chinois Xi Jinping a dénoncé vendredi, devant Emmanuel Macron et Angela Merkel, les «barrières commerciales» édifiées au nom du changement climatique, à l’heure où une taxe carbone est à l’étude dans l’Union européenne (UE). Le chef d’Etat chinois, le président français et la chancelière allemande ont échangé en visioconférence sur les enjeux de climat et de santé à l’approche de plusieurs rendez-vous internationaux importants sur ces questions.