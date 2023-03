Chine : Xi Jinping met l’accent sur la sécurité nationale devant le Parlement

Seul candidat, Xi Jinping a obtenu vendredi un nouveau mandat de cinq ans à la tête de la Chine, après un vote à l’unanimité du Parlement, l’aboutissement d’une ascension qui l’a vu devenir le dirigeant le plus puissant du pays depuis des générations. Le Parlement étant, dans la pratique, inféodé au Parti communiste (PCC) au pouvoir, l’issue du scrutin ne faisait aucun doute.

Xi Jinping, 69 ans, avait déjà obtenu en octobre une prolongation de cinq ans au sommet du PCC et de la commission militaire du Parti, les deux postes de pouvoir les plus importants en Chine. Lundi, le dirigeant a mis en garde contre les risques pesant sur la Chine, dans un discours lors de la clôture de la session annuelle du Parlement. «La sécurité est le fondement du développement, tandis que la stabilité est une condition préalable à la prospérité», a affirmé Xi Jinping, aux quelque 3’000 députés réunis au Palais du peuple à Pékin.

Taïwan au cœur du discours

À cette fin, il est nécessaire de «promouvoir pleinement la modernisation de la défense nationale et des forces armées, et de faire de [l’armée] une Grande Muraille d’acier qui protège efficacement la souveraineté nationale, la sécurité et les intérêts du développement», a insisté Xi Jinping. Le dirigeant a par ailleurs fustigé les «forces extérieures» qui se mêlent de Taïwan.