Chine : Xi Jinping quasiment assuré d’un 3e mandat le 23 octobre

«Du 16 au 22 octobre»

Tous les cinq ans, le Parti communiste chinois (PCC) se réunit en conclave, un événement politique majeur qui doit renouveler l’équipe dirigeante du pays de 1,4 milliard d’habitants . Au pouvoir depuis 2012, le secrétaire général du Parti Xi Jinping, qui est également chef de l’armée et président de la Chine, est à l’aube d’un troisième mandat de cinq ans à la tête de l’organisation et donc du pays.

Samedi, le PCC a confirmé la durée de l’événement. «Le 20e congrès du Parti communiste s’ouvrira dimanche [...] et se déroulera du 16 au 22 octobre», a indiqué lors d’une conférence de presse son porte-parole, Sun Yeli. Lors des précédentes éditions, le secrétaire général du PCC et sa nouvelle équipe – le Bureau politique et son Comité permanent – avaient été présentés au lendemain de la clôture du congrès.