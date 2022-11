G20 : Xi Jinping rencontrera Joe Biden et Emmanuel Macron à Bali

Le président chinois va s’entretenir avec ses homologues américain et français au sommet du G20.

Le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Zhao Lijian, a déclaré vendredi, lors d’un point de presse régulier, que le président chinois Xi Jinping se rendrait au G20 et rencontrerait le président américain Joe Biden, ainsi que son homologue français Emmanuel Macron, la semaine prochaine à Bali. Il rencontrera également le Sénégalais Macky Sall et l’Argentin Alberto Fernandez. Le numéro 1 chinois se rendra ensuite en Thaïlande pour participer au sommet du forum de la Coopération économique Asie-Pacifique (APEC) du 17 au 19 novembre, selon la même source.

La Maison-Blanche avait déjà confirmé que M. Biden et M. Xi se rencontreraient lundi, en marge du sommet du G20. Il s’agira de leur premier entretien en face-à-face depuis que le dirigeant américain est devenu président. Joe Biden et Xi Jinping ont déjà eu cinq entretiens téléphoniques ou en visioconférence mais c’est leur première rencontre en chair et en os depuis janvier 2021. Les deux hommes avaient toutefois déjà eu l’occasion de se jauger lors de rencontres quand Joe Biden était vice-président de Barack Obama.