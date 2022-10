Chine : Xi Jinping vers un troisième mandat à la tête de la Chine

Le président chinois Xi Jinping doit être reconduit dimanche à la tête du Parti communiste, après avoir balayé toute contestation dans le pays et dans ses rangs, s’assurant ainsi de diriger la Chine pendant au moins cinq ans de plus. Ce troisième mandat fera de lui le dirigeant le plus puissant depuis le fondateur du régime, Mao Tsé-toung (1949-1976).