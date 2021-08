Robotique : Xiaomi dévoile son propre chien-robot

Le fabricant chinois a présenté CyberDog, robot quadrupède open source au prix plus abordable que le fameux Spot de Boston Dynamics.

Dévoilé mardi par Xiaomi lors de la présentation, entre autres, de son nouveau smartphone haut de gamme MIX 4, le premier robot du fabricant chinois ne va pas sans rappeler le célèbre chien-robot Spot de Boston Dynamics qui ne manque jamais une occasion pour montrer ses compétences, même de danseur . Baptisé CyberDog, ce nouveau quadrupède est capable d’une vitesse de 11 km/h, d’effectuer des sauts périlleux arrière et de supporter une charge de 3 kg. Animé par la plateforme d’intelligence artificielle Jetson Xavier de Nvidia, le robot-chien de Xiaomi embarque notamment 11 capteurs pour s’orienter de façon semi-autonome.

«CyberDog peut analyser son environnement en temps réel, créer des cartes de navigation, déterminer sa destination et éviter les obstacles. Associé au suivi de la posture humaine et à la reconnaissance faciale, CyberDog est capable de suivre son propriétaire et de contourner les obstacles», explique son fabricant.