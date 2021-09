Automobile : Xiaomi met le cap sur la voiture électrique

Le fabricant de smartphones est devenu mercredi la dernière firme chinoise à se lancer formellement dans l’automobile, avec l’annonce de la création d’une filiale dédiée.

10 milliards de capital

Dernière firme chinoise en date

Les véhicules à énergies nouvelles (hybrides, électriques, pile à combustible) connaissent un fort essor en Chine, pays en pointe dans ce domaine grâce notamment à une population ultra-connectée et à une politique incitative des autorités.

Les constructeurs nationaux et étrangers rivalisent pour profiter de ce débouché. Et Xiaomi n’est de loin pas la première firme chinoise à s’aventurer dans ce secteur. Plusieurs connaissent un regain d’intérêt des investisseurs, avec par exemple les groupes XPeng et Li Auto, entrés en Bourse l’an dernier aux États-Unis mais également cotés à Hong Kong.