Honduras : Xiomara Castro investie première présidente

Jeudi, le Honduras a accueilli sa première présidente, qui devra faire face à l’influence des narcotrafiquants qui ont infiltré l’État jusqu’à son plus haut niveau.

«Je jure d’être fidèle à la République, de respecter et faire respecter sa Constitution et ses lois», a prononcé Xiomara Castro (gauche) en présence de Luis Redondo, qu’elle a reconnu président du Parlement, faisant fi de la crise ouverte par deux factions rivales de son Parti Libre, qui ont élu chacune leur propre président de cette assemblée. Luis Redondo a ceint la nouvelle présidente de l’écharpe bleu et blanc, symbole de sa fonction.