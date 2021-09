Football - Shaqiri nourrit les espoirs en France

Il n’y a pas énormément de footballeurs aussi musclés sur le circuit. Celui qui est surnommé « The Angry Cube Man » (littéralement l’homme-cube énervé) par les utilisateurs de Reddit , est salué pour son explosivité et son coup de patte. Eurosport revient sur ce physique atypique mais finalement cohérent. Paulo Rongini, ancien préparateur physique de l’OL, est interrogé sur la question du lien entre la vitesse et la force. Ce dernier rétorque que seuls les sportifs de bar pensent que travailler sa musculation rend plus lent. Tous les athlètes de haut niveau s’entraînent, y compris les sprinteurs qui ont besoin de vitesse.